Cristina Ramos toca el cielo en el ‘reencuentro’ entre Chenoa y David Bisbal en ‘Tu cara me suena’

Los concursantes ha vuelto a demostrar en la decimocuarta gala de 'Tu cara me suena’ que la pandemia no les ha pasado factura a la hora de enfrentarse a los nuevos retos del pulsador. Jorge González, Nerea Rodríguez, Cristina Ramos, María Isabel, Gemeliers, Belinda Washington, Mario Vaquerizo, El Monaguillo y Rocío Madrid están protagonizando un concurso brillante y cada semana se superan, buscando arañar el máximo de puntos para el marcador final.

Todas las actuaciones de los concursantes

Nerea Rodríguez, ganadora de la pasada gala gracias a su espectacular imitación de Rosalía y su 'Bagdad', ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a la gala 14 en la piel de Miley Cyrus interpretando 'Heart of glass'. No es la primera vez que imitan a la artista estadounidense en el programa. Arturo Valls fue el primero en la segunda edición, y le siguieron artistas como Roko junto a Carla en 'Tu cara me suena mini', Lucía Gil o Elena Rivera. Todas las imitaciones estuvieron a la altura, y Nerea tampoco se ha quedado atrás. ¡Espectacular!

Mario Vaquerizo ha llegado detrás para sacar el niño que llevamos dentro con 'Borriquito' como Charo Baeza. El concursante siempre sale al escenario con el trabajo bien hecho y su actitud siempre se refleja en la calidad de sus actuaciones. El jurado lo sabe bien y a pesar de que algunas de sus actuaciones no hayan sido de 12, valoran el esfuerzo que hay detrás.

En tercer lugar ha actuado María Isabel, que ha salido de su zona de confort tras imitar a India Martínez la semana pasada para convertirse en Julieta Venegas. La cantante ya ha demostrado en más de una ocasión que los acentos no se le dan nada mal: galas atrás brilló interpretando la canción de la exitosa novela colombiana 'Pasión de gavilanes' y también sorprendió a todos en la piel de Leire Martínez, vocalista vasca de La oreja de Van Gogh. Esta vez, ha vuelto a conquistar con 'Eres para mí' de la artista mexicana.

La presencia de El Monaguillo en el escenario es sinónimo de alegría y diversión, y como no podía ser de otra forma, se ha dejado llevar en la piel de Fofó. El cómico ha pilotado 'En el auto de papá' y nos ha hecho viajar hasta nuestra infancia llenando el plató de magia. ¡El Monaguillo está siendo toda una revelación!

Mau y Ricky iban a estar en la pasada gala, pero no pudo ser. Sin embargo, en 'Tu cara me suena' los hemos traído 'encarnados' en Gemeliers y han llenado el plató de ritmo latino con 'Ya no tiene novio'. Además, Jesús y Daniel Oviedo han tenido el placer de compartir escenario con Sebastián Yatra, quien ya había estado hace unas semanas en 'La Voz' y pudimos disfrutar de su talento y simpatía como asesor de Pablo López. ¡Una mezcla explosiva!

Rocío Madrid se ha enfrentado a un doble reto esta semana: la dificultad de imitar a Chenoa y la presión de hacerlo ante ella. Sin embargo, la actriz y presentadora nunca decepciona y ha dejado el listón muy alto. Por alusiones, la miembro del jurado ha confesado haber quedado muy contenta.

Con el turno de Belinda Washington el plató ha subido de temperatura. La concursante le ha dado el toque sensual a la noche como Marilyn Monroe y su 'My heart belongs to daddy', una delicia de actuación en la que ha reflejado pasión y elegancia a partes iguales. ¡Belinda está imparable!

A Jorge González le tocaba una de las imitaciones más esperadas de la noche: meterse en la piel del huracán David Bisbal. El concursante ha "llorado la penas" de la pasada gala como Beyoncé y ha resurgido de las cenizas para arrasar en la piel del artista almeriense.

Cristina Ramos cerraba las actuaciones de los concursantes y lo ha hecho a lo grande. La cantante se ha crecido y, alzando la voz, más si cabe aún, ha subido hasta lo más alto de la gala como Shirley Bassey dejando claro que 'I Am What I Am'. Esta espectacular actuación la ha valido su segunda victoria en el programa, quien emocionada se ha acordado de su tierra y ha destinado el premio al banco de alimentos de Las Palmas.

Carol Rovira deslumbra en su debut como Ana Belén

La actriz de 'Amar es para siempre' y '#Luimelia' ha aterrizado por primera vez en el programa como artista invitada de la gala 14 para conquistar con su faceta más desconocida. Carol Rovira se ha metido en la piel de Ana Belén para cantar 'Agapimu'. Àngel Llàcer no lo ha podido decir más claro: "¡Carol Rovira tiene que estar en 'Tu cara me suena 9'!