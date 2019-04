¿Cómo reaccionaron los concursantes cuando les propusimos entrar en 'Tu cara me suena'?

Pablo Puyol nos cuenta que le apetece mucho volver al programa: "Desde que pisé el plató para interpretar a Vanilla Ice. Estoy deseando concursar. Es un programa muy divertido donde conviven el arte y la diversión".

Por su parte, Silvia Abril confiesa que fue una ilusa: "No sabía dónde me metía. Cantar y bailar a la vez es muy difícil".

Edu Soto, quien ya había visitado el programa varias veces, confiesa que la propuesto no le cogió por sorpresa: "He ido conversando con el programa y hemos cuadrado agendas".

Por último, el actor y cantante Adrián Rodríguez confiesa que cuando le dieron la noticia sintió mucha ilusión y ganas: "Hasta me dieron taquicárdias", bromea. "Hace mucho timpo que me hubiese gustado formar parte de 'Tu cara me suena', por lo que estoy muy contento de que esta edición sea concursante".