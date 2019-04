Carolina Cerezuela formará parte del jurado de Tu Cara me Suena

Carolina Cerezuela regresa a la televisión tras dos años de descanso debido a su maternidad. La actriz y presentadora trabajó en 'Camera Café' y 'Hospital Central' y ahora vuelve a una de las grandes apuestas de Antena 3: Tu Cara me Suena.



El programa es un talent show que se estrenará el próximo otoño. La mecánica es muy sencilla, habrá un jurado que evaluará a ocho participantes que son conocidos.



El jurado lo formará Ángel Llácer, Carlos Latre, Mónica Naranjo y, la última incorporación es Carolina Cerezuela. Ellos serán los encargados de evaluar a los famosos sus voces y sus interpretaciones musicales.



CONCURSANTES

Carolina Ferre, Julio José Iglesias, Silvia Pantoja, Francisco, Julio Iglesias, Angy (FoQ), Santiago Segura y Josema Yuste son los participantes que competirán entre ellos demostrando sus dotes musicales y su vena interpretativa. El concursante que gane en cada gala donará una determinada cantidad a una ONG.



Algunos son cantantes y otros no han cogido nunca un micrófono para cantar. Tu Cara me Suena será un programa en el que habrá humor, pero no será de parodias.



Este nuevo proyecto está producido por Antena 3 y Gestmusic y se estrenará el próximo otoño.