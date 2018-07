Blas Cantó cambia el micrófono por pintalabios

PRUEBA SUERTE COMO MAQUILLADOR EN FLOOXER

Blas Cantó, actual concursante de 'Tu cara me suena', ha probado suerte también como maquillador, y el resultado ha sido... sorprendente! La Beauty Floox @yanez_raquel ha invitado al cantante a participar en su formato 'Un famoso me maquilla' de Flooxer. Tras utilizar sombras moradas, coloretes tipo 'Heidi', y pintalabios color violeta, la conclusión es que quizá la profesión de maquillador no sea su fuerte.