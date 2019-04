Anna Simon se lanza a cantar 'Bad romance' y Angy nos da su ganador de TCMS2

Muchos rostros conocidos se dieron cita en el teatro La Latina en Madrid para la celebración de la primera edición de los Neox Fan Awards. Unos premios que han estado rodeados de las caras más populares del mundo del cine, la música o la televisión y que han pasado por la alfombra naranja.

No podía faltar nuestro presentador, Manel Fuentes y dos de nuestras chicas más triunfadoras del programa; Angy Fernández y Anna Simón.

Anna Simon estaba nominada a la categoría de mejor presentador, nuestra rubia preferida se ha lanzado a cantarnos el estribillo de 'Bad romance', canción que tendrá que interpretar en la quinta gala del programa y que no le hace demasiada gracia.

Angy Fernández no podía faltar a la cita ya que la actriz estaba nominada a mejor personaje Neox. La ganadora de la primera edición de Tu cara me suena reconoce que sin sus fans nada de lo que le está sucediendo sería posible. Angy dice que es muy difícil augurar un ganador de esta segunda edición "lo están haciendo todos increíble", "Santiago se lo merece pero a lo mejor no es justo porque Roko también se lo merece mucho".