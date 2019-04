Angy, Santiago Segura, Sylvia Pantoja y Julio Iglesias Jr. se juegan la gran final

Cuatro grandes finalistas y dúos de excepción

Si las actuaciones de las semanas anteriores no han dejado indiferente a la audiencia, las de la gran gala final no podían ser menos. Angy se enfrentará a Christina Aguilera y su tema “Lady Marmalade”, banda sonora de la película “Moulin Rouge”. Santiago Segura realizará un popurrí con temas míticos de Manolo Escobar: “El Porompompero”, “Y viva España” y “Mi carro”. Sylvia Pantoja se atreverá con Cher y su “Dov’e L’Amore”, mientras que Julio Iglesias Jr. interpretará el tema de los Red Hot Chili Peppers “Give it away”.

Los demás concursantes, aunque no sean finalistas, también tendrán que asumir grandes retos y en dueto: Carolina Ferre y Josema Yuste emularán a Marta Sánchez y Carlos Baute al son de “Colgando en tus manos”. Y Toñi Salazar y Francisco serán Rocío Jurado y Raphael para entonar a dúo “Como yo te amo”.

Junto a las actuaciones de los 8 concursantes que han hecho de TU CARA ME SUENA el fenómeno de la temporada, la gran final contará con interpretaciones sorpresa. Además, el programa realizará distinciones especiales con la entrega del premio 'A la mejor puesta en escena', 'A la mejor transformación' y 'Al mejor beso'.

Los espectadores podrán seguir la emisión en directo de la gran final a través de antena3.com que emitirá la gran final ininterrumpidamente, sin ningún corte. Además, la página web de Antena 3 ofrece tres listas de votaciones para que espectadores e internautas elijan al concursante más divertido, La mejor actuación y el mejor cantante.

Gestmusic (Grupo Endemol) produce este programa semanal en el que los personajes famosos, con la ayuda de reputados profesionales, estudian los gestos, las coreografías y la voz de los artistas originales y ensayan a fondo para ofrecer un espectáculo de calidad en las galas. Además, todos cuentan con un equipo de caracterización que logrará transformar su imagen para que se parezca físicamente al artista que debe imitar.

En la gran final, el reto es doble, puesto que la caracterización y vestuario tendrán el factor añadido de ser un gran show en directo. Nuestros conocidísimos concursantes, motivados por un fin benéfico (un premio en metálico para el ganador de cada gala que podrá donar a una ONG) y sus propias ganas de superarse, deberán brillar más que nunca con su voz en directo y deslumbrar con una grandiosa puesta en escena para ganarse el favor de la audiencia.