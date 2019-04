Ángel a Javier: "Cuando yo falte, te darás cuenta de lo que me quieres"

AVANCE I GALA 15 DE TU CARA ME SUENA

Los no finalistas ya han hecho sus primeros ensayos. No sabemos a quién va a imitar Javier Herrero, pero sí sabemos que es una canción de amor y de incomprensión. Ángel le da algunas pautas y le ha dicho cosas como que uno se da cuenta de que está enamorado cuando esa persona no está. Seguramente a ambos les pase lo mismo cuando Tu cara me suena se acabe.