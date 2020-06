Actuaciones inolvidables de 'Tu cara me suena': ¡vota por la mejor imitación de la noche!

9

Marta Botía se transforma en The Cranberries para cantar ‘Ode to my family’

Nuestra gran invitada estrella de esta semana, se ha transformado en la vocalista de The Cranberries para interpretar una de sus imitaciones más emblemáticas. Marta Botía ha enamorado a los miembros del jurado de 'Tu cara me suena' con esta difícil imitación. ¡Qué gran actuación Marta!