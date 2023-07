Miryam Benedited, el alma de las coreografías de 'Tu cara me suena': "El ballet se ha convertido en una pieza clave"

Hay una palabra que define perfectamente lo que es 'Tu cara me suena': espectáculo. Es puro show desde que comienza cada gala. ¿Y quiénes son los encargados de dar la bienvenida? Los ocho bailarines, al ritmo de la sintonía del programa. "El ballet se ha convertido en una pieza clave": lo dice quien es su capitana, Miryam Benedited, una de las mejores coreógrafas y escenógrafas del país.

Como el propio programa, el equipo de baile ha evolucionado a lo largo de estas diez temporadas. "Hemos ido creciendo y cada vez lo hacemos mejor", asegura Miryam, que destaca que este ballet está formado "por un grupo de gente que vale para todo". "Necesitamos que entre los ocho podamos hacer todo", subraya.

Ella misma lo explica: "Aquí hacemos la coreografía más top que te imagines y luego las tonterías más top que te imagines". Todos los espectadores han podido ver esta misma temporada cómo han tenido que dar vida a Teleñecos junto a Susi Caramelo y también acompañar al Sapito de Josie.

Sin embargo, cuando sobresalen es con las puestas en escena "más heavy del mundo mundial". Miryam comenta cómo son capaces de reproducir actuaciones del nivel de directos de la MTV, y se pudo ver en la Semifinal con el numerazo de Miriam Rodríguez como Jennifer López. ¡Incluso compartimos con ellos los ensayos!