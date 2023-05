Miriam Rodríguez, emocionada tras ganar como Adele: "Ha sido la más exigente a nivel vocal"

La sonrisa delata a Miriam Rodríguez tras la Gala 6: es la ganadora de la noche y está feliz por lo bien que salió su imitación de Adele. "Me hizo mucha ilusión", reconoce, por lo "bonita que estuvo la actuación con la música en directo". "Era todo como muy emotivo", recuerda.

La concursante asegura que logró disfrutar del número a pesar de la altísima exigencia que requería y lo mucho que la preparó. De hecho, afirma que "es la más exigente a nivel vocal" de todo lo que va de temporada. Tuvo que permanecer "aislada" con sus casos durante unos días para estudiar bien la voz de la artista británica.

"Tenía tanta exigencia vocal que mínimamente que estuvieses un pelín mal no lo puedes disimular", ha aclarado. Por eso, requería mucha concentración en el escenario, aunque al mismo tiempo quería sentirla y transmitirla. Ese equilibrio, como ha explicado, ha sido lo más difícil de la imitación. "Yo creo que lo he conseguido: la he disfrutado, me he emocionado", confiesa. ¡No te pierdas su reacción en el vídeo!