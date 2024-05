Lolita desvela que Bertín Osborne le devolvió 10.000 pesetas, ¡y sus compañeros descubren que algo no encaja!

La undécima temporada de Tu cara me suena arrancó muy fuerte, pero no solo por la calidad de los concursantes. Lolita estrenó su repertorio de anécdotas con una que, posiblemente, sea la más jugosa de todas las que ha contado: “Bertín Osborne me debe 10.000 pesetas”.

Ahora, en la Gala 5 de Tu cara me suena, después de varias semanas, parece que Lolita y Bertín Osborne han estado poniéndose al día con sus deudas que se remontan décadas atrás. Porque la artista ha puesto punto y final a la historia: “Me las ha devuelto”, ha reconocido después de una broma de Carlos Latre.

Lolita ha dado más detalles para dar por cerrada la anécdota: “El otro día me llamó por teléfono y me las devolvió”, ha comentado, apuntando además que no fue por transferencia, sino que fue en persona.

“¿Pero cómo te las va a dar llamándote por teléfono?”, ha preguntado Manel Fuentes, y Lolita ha intentado explicarse pero no ha podido seguir, incapaz de hablar por la risa. “Aquí hay algo que no encaja”, bromeaba Miguel Lago.

“Lo de Bertín ya nos lo explicarás otro día”, ha sentenciado el presentador para darle algo de aire a Lolita. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!