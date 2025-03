"Si no me llegan a tratar así de bien, el primer día me desmayo": Esperansa Grasia confiesa cómo ha sido su llegada a Tu cara me suena 12

Esperansa Grasia es uno de los grandes fichajes de esta edición de Tu cara me suena. La cómica que nos ha conquistado por sus divertidos vídeos en redes sociales se ha atrevido a dar el salto a la televisión con un formato que lleva liderando años.

Durante la rueda de prensa, la concursante ha protagonizado un cómico momento haciendo que sujetaba un micrófono en la mano cuando en realidad llevaba puesto uno de corbata. Cuando se ha dado cuenta, la cómica ha comentado entre risas: "para que veáis como estoy de la cabeza".

"Si no me llegan a tratar así de bien, el primer día me desmayo", ha confesado Esperansa Grasia recalcando el increíble equipo que hay detrás del programa y lo a gusto que se ha sentido desde los primeros ensayos.

Además, como ella no lo ha dicho, sus compañeros han querido puntualizar que Esperansa canta muy bien y que va a sorprender mucho a la audiencia. ¡Qué ganas de ver a la cómica sobre el escenario! ¿Acabará siendo la revelación de la temporada?