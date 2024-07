¡Juanra Bonet gana en Tu cara me suena 11! Vibrante victoria como Fran Perea en la segunda Semifinal

Se ha convertido en uno de los lemas de Tu cara me suena 11: ¡Juanra puede ganar! Convertirse en campeón de la temporada parecía una utopía, aunque no tanto la victoria en una gala. Con varias imitaciones ha recibido buenas notas, incluso estuvo a punto de ganar como Pino D’Angiò, y finalmente ha llegado ese no tan sorprendente triunfo. Lo ha logrado en la última gala posible, en la segunda Semifinal, y gracias a Fran Perea.

Juanra ha imitado al cantante y, además, ha hecho dueto con él en un número que ha sido apoteósico con un himno como ‘Uno más uno son siete’. Con las votaciones del jurado, el cómico se ha convertido en el mejor puntuado. Después, el público ha refrendado que se trataba de su actuación favorita de la noche.

Todos los concursantes se han volcado con Juanra para felicitarle. Son una piña y el propio cómico lo ha demostrado después con el gesto que ha tenido con uno de sus compañeros. De la misma forma que Julia Medina le cedió el premio en la gala anterior, esta vez ha querido hacer lo mismo con Miguel Lago, el único que aún no había podido destinar dinero a una ONG. ¡Revive la emocionante victoria de Juanra Bonet en el vídeo!