La irresistible versión acústica de Diego Domínguez con su ‘Chachi Piruli’ 21 años después

Valeria Ros ha recibido el training VIP de Diego Domínguez, el pequeño que nos enamoró con su ‘Chachi Piruli’ hace más de veinte años, un tema que nos costaba sacarnos de la cabeza. La concursante ha calcado la imitación, con el artista original en primera fila presenciando la actuación.

Sobre el escenario, Diego Domínguez ha valorado a su ‘copia’, además de reencontrarse con los coristas originales de la canción, que accedieron a participar en esta entrañable imitación. ¡Se desbordaba por momentos la emoción!

Pero los momentazos no iba a acabar ahí, pues Diego se ha lanzado a cantar junto a Valeria una versión acústica de ‘Chachi Piruli’, con guitarra en mano, sobre el escenario de Tu cara me suena. ¡Nos han puesto los pelos de punta! No te pierdas, en el vídeo de arriba, ningún detalle de este momentazo.