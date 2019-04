Manu Tenorio se atreve a imitar a Frank Sinatra en Tu cara me suena

TU CARA ME SUENA - GALA 4 - TEMPORADA 4

El cantante se enfrenta en 'Tu cara me suena' a uno de sus mayores retos: cantar en inglés. Manu Tenorio sorprende al público imitando a Frank Sinatra y canta 'Fly me to the moon'. El artista aprovecha su faceta de seductor para meterse al público en el bolsillo.