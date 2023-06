El insólito regreso de María Peláe: "Es la vuelta de tuerca de cualquier concursante"

Los exconcursantes que regresan a 'Tu cara me suena' suelen coincidir en sus sensaciones al volver a pisar el plató: una vorágine de recuerdos la etapa que vivieron. Eso le ha pasado a María Peláe. "Es como volver a casa, ha sido entrar al plató y es como cuando vuelves al colegio", comenta en esta entrevista. En la pasada edición, quedó tercera con numerazos como el de Lola Flores en la gala final.

En esta ocasión, la artista va a hacer una interpretación algo diferente. "Me tengo que imitar a mi misma, yo creo que eso es la vuelta de tuerca de cualquier persona que concurse", detalla. A la vez, se verá imitada por Anne Igartiburu, y reconoce la extraña sensación que está teniendo. "Estoy descubriendo cosas que no me daba cuenta de que hacía", comenta.

Además, está alucinando con los ensayos junto a la concursante. "¡Le sale muy bien el andaluz! Fíjate que yo decía: Madre mía... la Anne que es más de arriba que todas las cosas", cuenta. La imitación está siendo perfecta hasta el momento. "Ha cogido el gesto de las manos y el movimiento de los ojos", añade la exconcursante.

Obviamente, para que esto funcione tiene que haber un cariño entre las dos. "Tenemos una admiración mutua, el echo de que haya cogido una canción con tanto cariño, con tanto respeto y que la esté llevando a un terreno tan desconocido y contrario a lo que ella es, me parece una fantasía, es la esencia de este programa", habla sobre su relación con la vizcaína. ¡No te pierdas el regreso de María Peláe en el vídeo!