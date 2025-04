¿La imitación más viral de la historia? Esta es la que a Goyo Jiménez se le viene a la mente cuando hablan de Tu cara me suena

En tan solo dos galas de Tu cara me suena, Goyo Jiménez ya ha demostrado que no solo ha venido al programa a hacernos reír, si no que es un gran imitador que está dispuesto a conseguir grandes notas por parte de la mesa del jurado.

Goyo Jiménez recuerda muy bien la primera edición de Tu cara me suena y asegura que Angy le “impresionó bastante”. A pesar de que esa primera temporada marcó un antes y un después, asegura que su paso también lo hará.

El cómico ha querido destacar el paso de Arturo Valls por el programa en la segunda edición, dónde acabó en tercera posición. “Estuvo genial como referente de comedia y de trabajo. Para mí es el que mejor lo hizo”, ha confesado.

Además, como no podía ser de otra manera, al preguntarle por su actuación favorita o la primera que se le viene a la mente al hablar del programa, Goyo Jiménez nos ha dicho una de Arturo Valls que se hizo muy viral. ¡Descubre todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!