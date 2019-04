La Terremoto de Alcorcón: "La gente va a descubrir todo lo que llevo dentro"

La Terremoto de Alcorcón llega para revolucionar la sexta edición de 'Tu cara me suena' y como ella siempre se ha sentido una pin-up, se ha presentado en la piel de Katy Perry en la portada de 'One of the boys'. La artista nos ha confesado que ella piensa aportar color y "plumerío" al programa y aunque, toda la vida ha parodiado a otros personajes, espera ser capaz de imitar a alguien.