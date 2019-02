Soraya Arnelas se convierte en la tercera finalista de la séptima edición de ‘Tu cara me suena’

El tercer puesto de la séptima edición de ‘Tu cara me suena’ se lo ha llevado Soraya Arnelas. Las votaciones del público le han permitido estar en el pódium de la gran final y, de este modo lo ha agradecido: “Gracias a todos los que habéis votado, me siento ganadora”.

Soraya Arnelas, tercera finalista de 'Tu cara me suena': "He cumplido un sueño"

Tras vivir una de las finales más igualadas de la historia de 'Tu cara me suena', Soraya Arnelas ha conseguido el tercer puesto gracias a una mágica imitación de Loren Allred con 'Never enough', de la película 'El Gran Showman'. Minutos después de conocer la gran noticia, la concursante ha compartido su emoción con unas emotivas palabras.