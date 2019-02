¡ENHORABUENA POR LA VICTORIA, CARLOS!

Carlos Baute brilló como un galán con 'Puttin' on the Ritz' en la semifinal de 'Tu cara me suena'. Su espectacular imitación le valió para conquistar tanto la jurado como a los espectadores hacerse con la victoria en una gala memorable. El concursante, muy emocionado, donó los 3.000 euros de premio a su tierra natal Venezuela acompañado de un discurso muy emotivo. ¡Enhorabuena, Carlos!