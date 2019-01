TU CARA ME SUENA | ACTUACIONES | CONCIERTO DE AÑO NUEVO

No es la primera vez que se imita a Pablo López en ‘Tu cara me suena’ y es que este artista es tan grande como es Raúl Pérez, su imitador en el Concierto de Año Nuevo. Raúl lo ha dado todo al piano encima del escenario y, como no podía ser de otra forma, ha puesto en pie al público y al jurado del programa.