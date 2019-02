antena3.com | Madrid | 02/02/2019

Una emocionada Lolita dice adiós a Chenoa, Àngel Llàcer y Carlos Latre con unas emotivas palabras La séptima edición de 'Tu cara me suena' ya ha llegado a su fin para Lolita Flores. La miembro del jurado ha anunciado en la semifinal que no podrá a asistir a la gran final y se ha despedido de todo el equipo del programa con unas emotivas palabras, sin olvidarse de su queridos amigos y compañeros de la mesa de valoraciones Chenoa, Àngel Llàcer y Carlos Latre. ¡Te vamos a echar mucho de menos!

El sentido mensaje de Carlos Baute al donar su premio a su tierra natal Venezuela

Carlos Baute brilló como un galán con 'Puttin' on the Ritz' en la semifinal de 'Tu cara me suena'. Su espectacular imitación le valió para conquistar tanto la jurado como a los espectadores hacerse con la victoria en una gala memorable. El concursante, muy emocionado, donó los 3.000 euros de premio a su tierra natal Venezuela acompañado de un discurso muy emotivo. ¡Enhorabuena, Carlos!