TU CARA ME SUENA | ACTUACIONES | CONCIERTO DE AÑO NUEVO

Anabel Alonso y Jordi Coll han arrasado en el plató de ‘Tu cara me suena’ con su divertida versión de ‘Don’t go breaking my heart’ como la, enamorada y celosa, cerdita Peggy y Elton John. ¡Menudo espectáculo nos han regalado para este Concierto de Año Nuevo!