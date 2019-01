La primera reacción de Karina tras ser imitada en 'Tu cara me suena'

Soraya Arnelas nos mostró 'Un mundo nuevo' como Karina en la duodécima gala de 'Tu cara me suena'. La concursante, como nos tiene acostumbrados, volvió a demostrar que lleva la imitación en la sangre con una espectacular actuación que puso en pie tanto al público como al jurado. Aunque no estuvo presente en el programa, Karina no se perdió su imitación y quiso dedicarle un bonito mensaje a Soraya.