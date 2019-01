Las palabras de Ricky Merino que Mimi jamás olvidará el primer día que se conocieron

Ricky Merino aterrizó en la decimosegunda gala de 'Tu cara me suena' para revolucionar el plató y hacer magia como Mimi con su éxito 'Yo ya no quiero ná'. El cantante, que se dejó la piel en el escenario para imitar a su amiga, no defraudó y recibió los aplausos del público y los halagos del jurado. Por su parte, nuestra concursante, muy emocionada y orgullosa de la brillante actuación de su compañero, ha recordado unas emotivas palabras que jamás olvidará del primer día que lo conoció.

