Carlos Baute, un auténtico rey del rock en ‘It’s now or never’ de Elvis Presley

TU CARA ME SUENA | ACTUACIONES | GALA 1

Hasta los años sesenta nos ha hecho viajar Carlos Baute con su magnífica actuación. El concursante de la séptima edición de ‘Tu cara me suena’ se ha convertido en Elvis Presley y nos ha hecho bailar con el tema ‘It’s now or never’. ¡Un auténtico rey del rock!