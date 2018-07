Flo, Llum, Melody, Edurne y Xuso, a un paso de la final de Tu cara me suena

TU CARA ME SUENA I DIRECTOS A LA FINAL

Llum Barrera, Edurne, Flo, Melody y Xuso Jones son los cinco finalistas de la tercera edición de Tu cara me suena. Son talentosos, cantan bien, son perfectos imitadores, han sacado lo mejor de ellos y nos han dado grandes momentos como estos que hemos recopilado aquí. El próximo jueves uno de ellos se proclamará ganador de Tu cara me suena pero todos nos han hecho disfrutar muchísimo con sus actuaciones. ¡No te pierdas los mejores momentos de Flo, Melody, Xuso, Edurne y Llum, los cinco finalistas de Tu cara me suena!