¿Favoritismo con David Bustamante? Chenoa se defiende: "Me emociono mucho cuando veo que lo hace muy bien"

Al comienzo de la temporada de Tu cara me suena 11, David Bustamante le hizo una petición a Chenoa: que, como parte del jurado, fuera crítica con sus imitaciones. "No me haría ningún bien mintiéndome", aseguraba el cantante. Llegando ya al ecuador de la edición, ella misma revela si está pecando de favoritismo hacia su amigo.

Chenoa destaca que Bustamante es "un tipo de persona que se divierte con lo que hace". De hecho, asegura que el cántabro "es tan gamberro como parece, ¡y más!". "Ya se está soltando del todo pero es tremendo, desde siempre, y es lo mejor que tiene", comenta.

"Yo, en lo que pueda, siempre destaco lo más bonito de él".

Por eso, cree que el Bustamante tiene un punto a su favor: "A veces es más importante trasladar a la gente que se lo está pasando muy bien, te salga como te salga, que hacerlo perfecto". Ella le anima a seguir por ese camino: "Yo, en lo que pueda, siempre destaco lo más bonito de él". Hay que recordar ese momento en el que Chenoa se emocionó hasta las lágrimas con la imitación de Nino Bravo.

"Evidentemente, es mi amigo y me emociono mucho cuando lo hace muy bien porque me da orgullo", explica sobre sus valoraciones. En esta línea, Chenoa defiende que sí está siendo crítica con él pero matiza: "Nunca destaco lo peor de nadie porque, al final, es un programa de diversión".

Además, Tu cara me suena 11 ha permitido un reencuentro muy emocionante: el de Chenoa, Bustamante y Àngel Llàcer en el mismo plató de Operación Triunfo. "Es un golpe fuerte de shock bonito volver 23 años después", asegura, a la vez que destaca la "magia especial" que tiene ese escenario. ¡No te pierdas esta entrevista en el vídeo!