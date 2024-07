La euforia de Juanra Bonet tras ganar con Fran Perea: “Ha sido un regalo y estoy flipando”

Juanra Bonet puede decirlo bien alto: ¡ha ganado en Tu cara me suena 11! El cómico se ha sumado in extremis a la lista de vencedores de gala en esta edición. Su primera reacción es: “No me lo creo”. Después, valora el hecho de haberlo logrado “el día de la segunda Semifinal, cuando se decidían todos los finalistas”. “Todos tenemos la sensación de que era el último programa aunque es el penúltimo, pero en el equipo estaba esa sensación”, explica eufórico.

Lo que parecía un sueño se ha hecho realidad y lo que parecía una broma es un merecido reconocimiento. “Es un regalo del público y del jurado, y estoy flipando”, asegura. Además, “lo más increíble” para él es haberlo conseguido con la canción ‘Uno más uno son siete’: “De todas las canciones que he hecho, ésta es la que más me tocaba la patata”.

Por supuesto, su siguiente recuerdo es para Fran Perea, el original en esta actuación que juntos han convertido en mítica. “Estoy muy contento de que haya jugado y encima me ha traído muy, muy buena suerte”, comenta. El cantante le ha dado al concursante todo el mérito: “Sólo había que empujarle un poquito, lo demás lo pone él”.

Juanra reserva su agradecimiento más especial para los espectadores: “Nunca jamás hemos recibido tanto cariño desde casa”. ¡Dale al play y descubre su reacción en el vídeo!