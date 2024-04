Duelo entre Valeria Ros y Susi Caramelo: ¿quién baila más sensual?

¡Bienvenida a casa, Susi Caramelo! La cómica ha regresado al plató de Tu cara me suena, tras lo bien que nos lo hizo pasar la pasada temporada, para ayudara a su amiga Valeria Ros. Las dos han imitado a Natti Natasha y Becky G y se han entregado al 'Ram pam pam'.

A pesar de que han conseguido subir la temperatura del plató, el jurado ha sido bastante crítico con las dos. Àngel Llàcer, que se ha disfrazado de animadora al más puro estilo americano en línea con la coreografía, les ha dicho que no han sido lo suficientemente sexys.

Por eso, las ha retado a un cara a cara en forma de baile. Valeria ha sido la primera en demostrar su sensualidad mientras sonaba 'You can leave your hat on'. Después, le ha tocado a Susi pero, cuando iba a empezar a bailar, ha descubierto que la canción que le han puesto es... ¡la de Peppa Pig! Qué grandes recuerdos de aquella imitación... ¿Ha sido capaz de ser sexy incluso con esta música infantil? ¡Dale al play!