Rasel se emociona con las palabras de su familia y amigos: “Todo esfuerzo tiene su recompensa”

La gran final de 'Tu cara me suena' está a la vuelta de la esquina y los concursantes aún no se creen que esta aventura vaya a llegar a su fin después de tantas emociones vividas dentro y fuera del plató.

Como apoyo en estas últimas galas, Rasel ha recibido una gran sorpresa de parte de su familia y amigos.

Como premio por su trayectoria en el programa, el equipo de la web de Antena 3 ha querido sorprender al concursante sevillano con un vídeo de sus familiares y amigos para que le pueda dar la mayor fuerza posible para encarar la recta final del programa.

El vídeo comienza con la intervención de sus hijos (la mayor estuvo en el plató del programa) y su mujer: "Estamos muy orgullosos del concurso que estás haciendo, y aunque seas un poco intenso todo el día ensayando en casa y todo esfuerzo tiene su recompensa. Te queremos, papi".

Le siguen sus padres con unas preciosas palabras de apoyo: "Eres una artista extraordinario y estamos disfrutando viéndote, gracias por esos momentos maravillosos que nos estáis dando".

Su hermana Dama, que también ha protagonizado el vídeo, ha estado a su lado viendo su reacción: "Estoy orgullosa de ti, cada semana que superas, eres el ganador".

Por su parte, su hermano le ha deseado todo lo mejor: "Ya estás en la recta final y disfruta de la experiencia que está siendo inolvidable para todos".

Por último, su amigo Kiko Rivera también le ha enviado un emotivo mensaje: "Me encanta lo que estás haciendo en el programa, ya sabes lo que te quiero y te aprecio, para mí eres parte de mi familia y lo estás bordando".

Rasel no ha podido evitar emocionarse tras visualizar el vídeo y ha acabado confesando que le da mucha nostalgia que se acabe el programa: "No solo estoy viviendo la experiencia de mi vida, sino que me he encontrado a unas personas que me llevo para toda la vida".

