¡Lo que no se vio en televisión! Así se vivió la segunda semifinal tras las cámaras de 'Tu cara me suena'

'Tu cara me suena' está a punto de revelar al campeón de esta octava edición, más espectacular que nunca.

Los concursantes se lucieron en la segunda semifinal y seis de ellos obtuvieron el pase a la gran final: Jorge González, Cristina Ramos, Nerea Rodríguez, Gemeliers y Rocío Madrid.

En las imágenes de arriba te mostramos las imágenes que no se vieron en televisión. ¡Disfruta del making of de la decimosexta gala de 'Tu cara me suena'!