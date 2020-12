El esperanzador mensaje de Manel Fuentes para recibir al 2021: "Energías renovadas"

La recta final de 'Tu cara me suena' ha comenzado con una primera Semifinal de infarto en la que Jorge González se ha ganado un puesto en la gran Final con la canción 'Someone you loved' como Lewis Capaldi.

Cristina Ramos, por su parte, se alzó con la victoria en una noche mágica al imitar a Nina con 'Va todo al ganador'.

E igual que el talent show está llegando a su fin... el 2020 también. Tras un año raro para todos, con una parada obligada por la pandemia provocada por la COVID-19, presentador, jurado y concursantes se despiden del año y del concurso.

Manel Fuentes ha tenido muy claro qué desea para el próximo año y no ha podido evitar hablar sobre la novena temporada. ¡Descubre todos los detalles que ha adelantado el presentador!