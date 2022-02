Los cinco finalistas lanzan sus mensajes para que el espectador vote por ellos en la Gran Final

Comienza la cuenta atrás para la Gran Final de la novena edición de 'Tu cara me suena', que llega este viernes, a las 22:00 horas, en Antena 3.

A pocos días para conocer el nombre del concursante que relevará en el trono a Jorge González, hemos pedido a los cinco finalistas que lancen un mensaje al espectador dando las razones por las que deben ser los ganadores.

Agoney ha iniciado la ronde explicando que “es un programa de humor para pasarlo bien, yo entré aquí para pasarlo bien y quitarme miedos, lo he llegado a conseguir y estoy muy contento así que cada uno haga lo que sienta".

Por su parte, Nia Correia ha afirmado, en tono jocoso, que ella ya ha ganado por haber podido hacer de King África en la segunda Semifinal. Poniéndose más serie, la concursante ha confesado que "me hecho presión cuando quiero hacer las cosas bien, soy así, me lo he trabajado mucho y si el público considera que debo ganar, así será, y si no, me quedo con todo lo bueno".

Rasel tiene sus razones, aunque él ya tiene su premio: "He intentado ser yo desde el principio, me he intentado superar y lo he disfrutado mucho, solo os puedo decir que ha sido una experiencia increíble, mi premio es haber pasado por esta edición".

Eva Soriano ha lanzado una pregunta al aire al espectador: "Os imagináis alguien ganando que no sea cantante? Podría ser yo ".

Por último, María Peláe, entre risas, ha sido breve, pero directa: "Si me queréis votarme".

¡El público tendrá la última este viernes, a las 22:00 horas, en la Gran Final de 'Tu cara me suena'!

