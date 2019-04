TU CARA ME SUENA - GALA 10 - TEMPORADA 4

La décima gala de 'Tu cara me suena' no es lo mismo sin la presencia de Lolita y sus ya míticas anécdotas. Con motivo de la actuación de Edu Soto, que esta semana imitaba a Antonio Carmona, Àngel Llàcer no ha podido evitar llamar a su compañera para escuchar las historias que comparte con los artistas imitados.