Edu Soto se alza con el triunfo gracias a su conmovedora imitación de Antonio Machín

Edu Soto gana por segunda vez 'Tu cara me suena'

La imitación de Edu Soto por Antonio Machín le da la victoria en la sexta gala de 'Tu cara me suena'. Edu Soto da su premio a la asociación Swawalambi ONG que hacen una labor en los pueblos de la India para ayudar a familias a ser autosuficientes. Edu Soto vuelve a interpretar la canción de 'Angelitos Negros'.