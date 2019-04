TU CARA ME SUENA – GALA 14 – TEMPORADA 4

El jurado le dice a Falete que les encantaría que su próximo disco fuera de rancheras, el cantante no lo duda ni un segundo y empieza a interpretar el tema “Si nos dejan” dejando boquiabierto al jurado y al público de ‘Tu cara me suena’ que no paró de vitorear su nombre.