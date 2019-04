Adrián Rodríguez se alza con la victoria gracias a su increíble imitación de Elvis Presley

Una explosiva Silva Abril inaugura la decimotercera gala de 'Tu cara me suena'. Imitando a la ex Spice Girl Geri Halliwell, la humorista realiza una divertida actuación rodeada de todo el elenco masculino de bailarines. Edu Soto vuelve a transportarnos al pasado gracias a su imitación de Domenico Modugno, demostrando también su dominio del italiano. El siguiente en subirse al escenario ha sido El Sevilla, que esta noche se mete en la piel del cantante Huecco y su tema "Pa' mi guerrera".

Tras la actuación del ganador de la noche, Vicky Larraz imita maravillosamente a Paloma San Basilio, quién ha actuado durante toda la semana como profesora de la concursante y acude al plató en calidad de jurado. Ruth Lorenzo se transforma en Florence Welch, de la banda británica Florence and The Machine y como siempre deja a todos con la boca abierta. Guitarra en mano, Ana Morgade imita a la reina del "underground" Christina Rosevinge, la actuación destaca por fuerza que la concursante transmite en el escenario.

El momentos más emotivo de la noche llega de la mano de Pablo Puyol. El actor realiza una bella imitación del cantante John Legend. Cierra la gala una de las actuaciones más esperadas, la de Falete. El concursante canta el tema "Tomasa", que pertenece a la más flamenca del jurado: Lolita.