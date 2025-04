¿Cuáles han sido los vestuarios más impresionantes? ¡Estos han sido los que más han dado que hablar en Tu cara me suena!

Gisela no solo sorprendió con su imitación de Katy Perry en la primera gala de la duodécima edición de Tu cara me suena, si no que también lo hizo con el vestido giratorio que llevó puesto y que dio mucho juego a Àngel Llàcer.

Manel Fuentes ha querido aprovechar el look que la cantante lució en su debut para repasar con ella algunos de los vestuarios más elaborados y que más han dado que hablar en la historia del programa.

Miguel Lago llenó de color la final de la pasada edición de Tu cara me suena con un traje lleno de plumas de colores con el que imitó a Elton John. ¡Sin duda fue una gran actuación para despedirse de una gran temporada!

Jossie, Agoney o Cristina Pedroche en una de sus visitas fueron otros de los rostros que lucieron vestuarios que dieron mucho que hablar en plató. ¡Dale play al vídeo de arriba y revive algunos de los más llamativos!