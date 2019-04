Ruth Lorenzo se convierte en María Jiménez

TU CARA ME SUENA - GALA 3 - TEMPORADA 4

El duelo de la tercera gala de Tu cara me suena se hace entre Ruth Lorenzo y Falete imitando a María Jiménez. Con un aire flamenco y un vestido de los más provocador, Ruth Lorenzo se transforma en la pasional artista y canta el clásico "Se me olvido otra vez". Lolita le dice que no ha descubierto el giro flamenco en la actuación, aunque la actitud le ha parecido muy positiva.