TU CARA ME SUENA - GALA 8 - TEMPORADA 4

Una vez más, el pulsador le concede a Falete el deseo de imitar a una mujer. En la octava gala de ‘Tu cara me suena’, el artista se convierte en la cantante estadounidense Gloria Gaynor y canta el conocido tema ‘I am what I am’. El concursante supera el reto de interpretar su primera canción en inglés en el programa.