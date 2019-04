TU CARA ME SUENA I DIRECTOS A LA FINAL

Hacemos un repaso de las mejores actuaciones de Edurne en Tu cara me suena y nos cuenta que "No tenía claro en ningún momento que iba a pasar a la final", estoy contenta y feliz". Edurne nos explica algunas de las actuaciones que más le han marcado como la de Pink, 4notblondes o Beyoncé "Tu cara me suena me ha enseñado hasta donde puedo llegar en mi carrera profesional".