Edu Soto se transforma en Rosario Flores para cantar 'Al son del tambor'

TU CARA ME SUENA - GALA 1 - TEMPORADA 4

Edu Soto ha afirmado que es bastante competitivo, de hecho se ha enfrentado a todo un reto imitando en la primera gala a Rosario Flores, con los inconvenientes de un cambio de sexo, tratando de huir de la comicidad y que además Lolita, la hermana de Rosario, es uno de los miembros del jurado. Sin embargo, Lolita no ha podido evitar levantarse a mitad de la canción y ponerse a bailar junto a Edu encarnando a su propia hermana. Evidentemente Lolita ha sido la que le ha criticado más duramente, aunque ha afirmado que le ha puesto los pelos de punta. Latre por otro lado ha elogiado a Soto por alcanzar el tono y el timbre de Rosario Flores siendo un hombre.