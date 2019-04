Los Chunguitos imitan a Azúcar Moreno en Tu cara me suena

TU CARA ME SUENA - GALA 4

Los Chunguitos se han enfrentado esta semana a su imitación más esperada desde que supimos que serían concursantes en la tercera edición de Tu cara me suena, han tenido que imitar Azúcar Moreno. Además, lo han hecho ante dos jurados de excepción: sus hermanas. Tras un largo tiempo sin hablarse, nuestra ex concursante, Toñi Salazar, y su hermana Encarna han hecho las paces y se han unido para ver a Los Chunguitos en Tu cara me suena. Han cantado "Bandido".