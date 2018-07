Ana Morgade abre la gala final cantando 'Groove is in the heart', de Deee-Lite

TU CARA ME SUENA - GALA 17 - TEMPORADA 4

Ana Morgade se transforma en el grupo neoyorkino Deee-Lite en la gran final de 'Tu cara me suena'. La concursante interpreta uno de sus mayores éxitos de los años 90, la canción 'Groove is in the heart', un tema que llenó las pistas de baile y fue la canción más reconocida en las listas de los Estados Unidos. Ana Morgade llena de energía y ritmo el escenario del programa con su actuación más psicodélica.