Chenoa flipa al ver el brutal parecido de Andrea Guasch con ella cuando cantó 'Escondidos' hace 21 años

Promete ser una actuación inolvidable, como el listón que dejó el número original hace 21 años. Andrea Guasch se convertirá en Chenoa en la próxima gala de 'Tu cara me suena 10' y con una canción que se convirtió en un himno: 'Escondidos'. Para este dueto, su marido, Rosco, se transformará en David Bisbal... y los dos ya nos han demostrado que va a sonar muy, muy bien.

En ese vídeo nos dejaban un aperitivo de cómo sonará... y en esta noticia podemos comprobar ya el brutal parecido de Andrea con Chenoa para esa actuación. La concursante le manda a la imitada un mensaje desde el set de maquillaje y peluquería.

"Me han hecho muy parecida a ti, la verdad es que eres muy guapa y estoy muy contenta de que me hayan puesto como tú", expresa. Eso sí, Andrea también le revela los nervios que tiene: "Me hace mucha ilusión hacerlo delante de ti pero me pone con una tensión extra", confiesa. Además, destaca todo el cariño que va a poner en la imitación: "Espero que te guste y que la disfrutes mucho".