Carmen Morales se rinde ante las imitaciones a Rocío Dúrcal: “Las siento muy especiales”

Carmen Morales tiene la oportunidad de estrenarse en ‘Tu cara me suena’ haciendo de una de las mejores cantantes de Cuba, Gloria Estefan. Siempre hay una primera vez para todo, pero el debut en este programa es algo inolvidable. “Va a ser muy bonito, estoy muy emocionada y nerviosa”, nos comenta en esta entrevista.

La actriz, invitada en la Gala 14 de esta décima temporada, aclara sus dotes para la imitación: “No lo he intentado nunca porque me parece muy complicado, pero se hará lo que se pueda”. Lo que tiene claro es su admiración sobre la persona que tiene que interpretar: “Gloria Estefan, con todos mis respetos”, comenta.

Gracias a esta imitación, la concursante se acuerda de su familia y lo mucho que supone en su casa la artista cubana. “Para nosotros es una persona muy importante, entonces me da cosita hacerlo mal”.

Igual de importante lo ha sido su madre, Rocío Dúrcal, en la música y nos contesta sus sensaciones al ver que las imitaciones de varios concursantes de ‘Tu cara me suena’. “Las siento muy especiales porque sé que la gente la quería muchísimo. No es la primera vez que me dicen que les da respeto, es muy difícil”, son sus palabras.

Aún habiendo pasado los años, todavía se sigue acordando de las palabras que una vez le comentó el dúo humorístico Martes y Trece. “En su día me dijeron que era una de las personas que no podían imitar, porque era inimitable”, recuerda. ¡Disfruta de la entrevista completa a Carmen Morales en el vídeo!