La defensa de Juan del Val a El Hormiguero: "Los medios de comunicación tienen que hacer una reflexión"

Una semana en El Hormiguero no puede decir adiós sin la tertulia de actualidad que llevan a cabo cada jueves Cristina Pardo, Tamara Falcó, Pablo Motos, Nuria Roca y Juan del Val. Sin embargo, el presentador ha querido aprovechar la ocasión para defenderse de ciertas críticas injustificadas.

Pablo dijo hace un tiempo que no quería ver a Pedro Sánchez por el programa refiriéndose a que no iba a conseguir coartar la libertad de que cada persona que pasa por ahí diga lo que quiera. Tras estas palabras, muchos medios se atrevieron a decir que el presidente del Gobierno estaba vetado y no le querían ni de invitado.

Juan del Val ha saltado y ha asegurado que los medios de comunicación deberían hacer una reflexión: "Si no atiendes al contexto es una manera de tergiversar", ha dicho el colaborador. Además, ha finalizado diciendo que quienes difunden bulos "están pervirtiendo el periodismo". ¡No te lo pierdas!