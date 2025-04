Las cariñosas palabras de Lolita a Gisela Lladó: “De todas las de Operación Triunfo, he sido seguidora tuya”

Gisela Lladó está mostrando en Tu cara me suena 12 una faceta que no conocíamos de ella. Sabíamos que era una espectacular cantante, pero su talento para imitar está a otro nivel, pues poca gente puede ponerse en la piel de Nathy Peluso y hacerlo de maravilla.

Gisela sacó su lado más ‘salvaje’ para interpretar este tema, logrando grandes valoraciones desde la mesa del jurado. Lolita ha confesado algo que no le había dicho a nadie, ni siquiera a Chenoa, que sabe que ella y Gisela son amigas desde hace más de veinte años.

“De todas las de Operación Triunfo, he seguido seguidora tuya”, le ha revelado Lolita a Gisela, logrando casi sonrojarla. La artista y miembro del jurado ha señalado que ha seguido la carrera de Gisela, añadiendo que la admira por sus logros.

“Siempre me has gustado, me gusta tu manera de ser”, ha completado Lolita sobre unas cualidades de Gisela que le hacen ser una concursante excelente de Tu cara me suena. ¡Dale al play y no te pierdas este emotivo momento!