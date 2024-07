Así encaran los concursantes la recta final de Tu cara me suena 11: "Pase lo que pase, ha sido un placer y un honor estar aquí"

Les es difícil explicar el cocktail de sensaciones que tienen al encarar la recta final de Tu cara me suena 11. Los concursantes han pasado doce galas llenas de risas, de emociones, de mucho trabajo y de ponerse a prueba, y llega el momento de la traca más espectacular de la temporada. Por eso, hay nervios, pena, expectación...

"Siempre asustan los finales y espero que sea lo menos doloroso, sobre todo separarme de esta pandilla", confiesa David Bustamante, que asegura que se lleva "amigos para siempre". "Pase lo que pase, ha sido un verdadero placer y un honor estar aquí", resume el cantante, expresando el sentir general de todos.

El cántabro es uno de los concursantes que virtualmente será finalista, al igual que Julia Medina. "No tengo ganas de encarar la final porque no quiero que se acabe, ojalá durase seis meses más", reconoce la cantante, pese al cansancio acumulado. Quien ya tiene el billete, conseguido en la primera Semifinal, es Raoul Vázquez, que también alargaría la experiencia a un año. "Es una pena", afirma.

Conchita asegura que las galas finales se las va a preparar "bastante bien", en sintonía con todas las demás, reconociendo que nunca se ha detenido a mirar con atención el ranking. También Supremme de Luxe se toma con cautela el camino que queda y está "barruntando" con qué sorprender en la gran Final. Lo que garantiza es "ganas y mucho trabajo". Por su parte, Raquel Sánchez Silva explica que se ha tomado el camino "pasito a pasito" y siempre intentado no defraudar al público: "He vivido ya unas cuantas finales".

"Empieza el pellizquito", comenta Miguel Lago. Sabe que le va a costar la despedida y, por eso, nada más terminar la Final cogerá un vuelo: "Para llorar las penas bien lejos". Juanra Bonet, con total humildad, afirma que prefiere dar un paso a un lado: "No voy a ganar, lo he decidido, creo que es el momento porque debe ganar la gente que se dedica a esto y es muy feo que empiece a petarlo los últimos programas". Por su parte, Valeria Ros está decidiendo con qué imitación despedirse: "Seguramente sea una actuación que me apetezca mucho". ¡Así nos han contado todos cómo encaran las últimas galas!